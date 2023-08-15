Кузук (Аганина) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузук (Аганина) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1973

Сын: Кузук Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кузук Иван(II) Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.05.1975

Сын: Кузук Владислав Иванович

Отец ребёнка: Кузук Иван(II) Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.11.1979

Дочь: Тарасова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кузук Иван(II) Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузук Иван(II) Афанасьевич

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