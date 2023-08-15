Кузук (Аганина) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1973
Отец ребёнка: Кузук Иван(II) Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.05.1975
Отец ребёнка: Кузук Иван(II) Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.11.1979
Дочь: Тарасова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузук Иван(II) Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно