Олькина (Дедюхина) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олькина (Дедюхина) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дедюхина Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олькин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2023
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