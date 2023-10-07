Олькина (Дедюхина) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олькин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2023