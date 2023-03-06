Букина (Перфилова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1923
Отец ребёнка: Букин Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.04.1926
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Федорович
Рождение ребёнка
17.04.1928
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Букин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букин Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно