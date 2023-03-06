Букина (Перфилова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Перфилова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1923

Сын: Букин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Букин Иван Федорович

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.04.1926

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Федорович

Рождение ребёнка
17.04.1928

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Букин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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