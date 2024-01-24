Сайдәтегі Даулет Аманбайұлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайдәтегі Даулет Аманбайұлы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1982

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1982

Отец: Оразбектегі Аманбай Сәйдаұлы

Мать: не указана

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