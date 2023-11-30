Никонов Егор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Никонов Григорий Иванов
Мать: Никонова Домна Осипова
https://yandex.ru/archive/catalog/d40a191b-242d-4f37-abb4-7614a5bc9061/277 https://yandex.ru/archive/catalog/b5799da1-ced0-4b7a-910d-4a6e764a5fd7/161
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Никонов Семен Егоров
Мать ребёнка: Никонова Аксинья Архипова
https://yandex.ru/archive/catalog/d40a191b-242d-4f37-abb4-7614a5bc9061/277 https://yandex.ru/archive/catalog/4780796e-539c-465c-b525-64314daa0164/134
Смерть
Неизвестно