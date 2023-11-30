Никонов Егор Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконов Егор Григорьев

Никонов Егор Григорьев

Место рождения

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Никонов Григорий Иванов

Мать: Никонова Домна Осипова

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d40a191b-242d-4f37-abb4-7614a5bc9061/277 https://yandex.ru/archive/catalog/b5799da1-ced0-4b7a-910d-4a6e764a5fd7/161
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Никонов Семен Егоров

Мать ребёнка: Никонова Аксинья Архипова

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/d40a191b-242d-4f37-abb4-7614a5bc9061/277 https://yandex.ru/archive/catalog/4780796e-539c-465c-b525-64314daa0164/134
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close