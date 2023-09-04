Шанаурова (Южакова) Матрена Григорьев(н)а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаурова (Южакова) Матрена Григорьев(н)а

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

29.05.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Кочнева Марина Ильи(ч)на

Отец ребёнка: Шанауров Илья Тимофеев(ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанауров Илья Тимофеев(ич)

Смерть
29.05.1861
Селезнево, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
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