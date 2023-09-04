Шанаурова (Южакова) Матрена Григорьев(н)а
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти29.05.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Кочнева Марина Ильи(ч)на
Отец ребёнка: Шанауров Илья Тимофеев(ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1861
Селезнево, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область