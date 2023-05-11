Грачёва (Злобина) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачёва (Злобина) Анастасия Егоровна

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Место рождения

Поваренка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.03.1922

Дата смерти

09.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1922

Отец: Злобин Егор Тихонович

Мать: Злобина Татьяна Николаевна

Поваренка, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.09.1948

Сын: Грачев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Грачёв Пётр Дмитриевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Грачева Нина Петровна

Отец ребёнка: Грачёв Пётр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачёв Пётр Дмитриевич

Смерть
09.05.1990
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