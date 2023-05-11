Грачёва (Злобина) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения16.03.1922
Дата смерти09.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1922
Отец: Злобин Егор Тихонович
Рождение ребёнка
10.09.1948
Сын: Грачев Юрий Петрович
Отец ребёнка: Грачёв Пётр Дмитриевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Грачева Нина Петровна
Отец ребёнка: Грачёв Пётр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1990