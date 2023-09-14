Семавина (Гаврилова) Елена Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти04.05.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
62 года
Рождение ребёнка
29.07.1786
Сын: Семавин Афанасий Зиновьев
Отец ребёнка: Семавин Зиновий Никифоров
г. Белорецк
18 лет жениху
Смерть
04.05.1812
г. Белорецк
Причина смерти: Natural | По старости | 62 года