Семавина (Гаврилова) Елена Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семавина (Гаврилова) Елена Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

04.05.1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

62 года
Рождение ребёнка
29.07.1786

Сын: Семавин Афанасий Зиновьев

Отец ребёнка: Семавин Зиновий Никифоров

г. Белорецк
18 лет жениху
Смерть
04.05.1812
г. Белорецк
Причина смерти: Natural | По старости | 62 года
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