Жегульский Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульский Елисей

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Жегульский Никита Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Жегульский Еремей Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Жегульский Яков Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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