Жегульский Елисей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Жегульский Никита Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Жегульский Еремей Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Жегульский Яков Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно