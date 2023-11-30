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Певень Амос Кондратович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Певень Кондрат Григорьевич

Мать: Певень Анастасия Семеновна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.09.1885

Дочь: Певень Елизавета Амосовна

Мать ребёнка: Певень Ксения Игнатьевна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1888

Сын: Певень Тимофей Амосович

Мать ребёнка: Певень Ксения Игнатьевна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Певень Илья Амосович

Мать ребёнка: Певень Ксения Игнатьевна

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Певень Ксения Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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