Певень Амос Кондратович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
04.09.1885
Дочь: Певень Елизавета Амосовна
Мать ребёнка: Певень Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.05.1888
Мать ребёнка: Певень Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.07.1898
Сын: Певень Илья Амосович
Мать ребёнка: Певень Ксения Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Певень Ксения Игнатьевна
Смерть
Неизвестно