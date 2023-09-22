Авдеева Феврония Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева Феврония Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.10.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Гавриил Димитриев

Смерть
25.10.1916 ст.
Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 270об погребена 27.10.1916 г 54 г от употребления денатурата
Похороны
27.10.1916 ст.
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