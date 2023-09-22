Авдеева Феврония Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.10.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1916 ст.
Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 270об погребена 27.10.1916 г 54 г от употребления денатурата
Похороны
27.10.1916 ст.