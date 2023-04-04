Гельштейн Пинхус Зелик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.08.1964
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гельштейн Мордух (Мордехай)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1918
Сын: Гельштейн Соломон Пинхусович
Мать ребёнка: Ривка-Рейзл (Ребекка)
Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ривка-Рейзл (Ребекка)
Смерть
06.08.1964
Г. Чарджоу ТССР
Похороны
Неизвестно
Г. Чарджоу