Гельштейн Пинхус Зелик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн Пинхус Зелик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гельштейн Мордух (Мордехай)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1918

Сын: Гельштейн Соломон Пинхусович

Мать ребёнка: Ривка-Рейзл (Ребекка)

Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ривка-Рейзл (Ребекка)

Смерть
06.08.1964
Г. Чарджоу ТССР
Похороны
Неизвестно
Г. Чарджоу
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