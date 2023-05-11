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Исупова Матрена Иванова

Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Парасковья Ерофеева

Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Акулина Ерофеева

Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Исупов Василий Ерофеев

Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Исупов Федор Ерофеев

Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Дарья Ерофеева

Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Татьяна Ерофеева

Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Ерофей Борисов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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