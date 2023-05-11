Исупова Матрена Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Парасковья Ерофеева
Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Акулина Ерофеева
Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Исупов Федор Ерофеев
Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Дарья Ерофеева
Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Татьяна Ерофеева
Отец ребёнка: Исупов Ерофей Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795