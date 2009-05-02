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Новгородов Владимир Ньургунович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2009

Отец: Новгородов Ньургун Александрович

Мать: Новгородова Матрена Александровна

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