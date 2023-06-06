Молодчинина Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолодчинина Татьяна Тихоновна

Молодчинина Татьяна Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1926

Дата смерти

16.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодчинин Иван Викторович

Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молодчинина Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молодчинина Вера Викторовна

Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодчинин Николай Викторович

Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молодчинина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодчинин Виктор Иванович

Смерть
16.06.1992
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область