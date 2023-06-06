Молодчинина Татьяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1926
Дата смерти16.06.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молодчинин Иван Викторович
Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молодчинина Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молодчинина Вера Викторовна
Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молодчинин Николай Викторович
Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молодчинина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Молодчинин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1992