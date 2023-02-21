Гарслян Сенекери́м Апетна́кович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарслян Сенекери́м Апетна́кович

Место рождения

Khodzhabek village (part of Ninotsminda town since 1991), Tiflis Governorate, Russian Empire

Дата рождения

Между 1870 и 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1850 и 1875 г.р.

Мать

Между 1850 и 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
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Рождение
Между 1870 и 1915

Отец: Гарслян Апетна́к Абра́мович

Мать: Пето́

Khodzhabek village (part of Ninotsminda town since 1991), Tiflis Governorate, Russian Empire
Название населенного пункта на момент рождения: село Ходжа-бек, Ахалкала́кский уезд, Тифли́сская губерния, Российская империя На состояние 2023 года входит в состав города Ниноцми́нда, Ниноцми́ндски... Показать все
Смерть
Неизвестно
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