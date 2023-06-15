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Болтенков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болтенков Яков

Мать: Болтенкова Пелагея

Рождение ребёнка
15.01.1959

Дочь: Кубрикова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Болтенкова Зинаида Лаврентьевна

Рождение ребёнка
21.02.1965

Дочь: Платонова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Болтенкова Зинаида Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтенкова Зинаида Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно