Болтенков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болтенков Яков
Мать: Болтенкова Пелагея
Рождение ребёнка
15.01.1959
Дочь: Кубрикова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Болтенкова Зинаида Лаврентьевна
Рождение ребёнка
21.02.1965
Дочь: Платонова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Болтенкова Зинаида Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно