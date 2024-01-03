Хабибулин Майзя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1916
Дочь: Сулейманова Мубяшаря
Отец ребёнка: Хабибулин Усман
Россия, Новая Кулатка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибулин Давлятша
Отец ребёнка: Хабибулин Усман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибулин Усман
Смерть
Неизвестно