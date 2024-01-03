Хабибулин Майзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибулин Майзя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1916

Дочь: Сулейманова Мубяшаря

Отец ребёнка: Хабибулин Усман

Россия, Новая Кулатка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибулин Давлятша

Отец ребёнка: Хабибулин Усман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибулин Усман

Смерть
Неизвестно
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