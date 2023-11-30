Безгодов Даниил Петров
Место рождения
Дата рождения12.12.1878
Дата смерти17.04.1883
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
12.12.1878
ГАКО (Курган). 235.4.25 МК Камышевское 1878 Лл. 52 об. – 53 Р106. 12 (17) декабря. Даниил Д.Ожогиной кр. Петр Мелетиев Безгодов и зже Анисия Терентьева, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Спиридон Да... Показать все
Смерть
17.04.1883
ГАКО (Курган). 235.4.43 МК Камышевское 1883 Лл. 86 об. – 87 У38. 17 (19) апреля Д.Ожогиной кр. Петра Мелетиева Безгодова сын Даниил, 5 лет, от оспы.