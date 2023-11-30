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Безгодов Даниил Петров

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

12.12.1878

Дата смерти

17.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1878

Отец: Безгодов Петр Мелетиев

Мать: Безгодова Анисия Терентьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.25 МК Камышевское 1878 Лл. 52 об. – 53 Р106. 12 (17) декабря. Даниил Д.Ожогиной кр. Петр Мелетиев Безгодов и зже Анисия Терентьева, оба православные. В: д.Ожогиной кр. Спиридон Да... Показать все
Смерть
17.04.1883
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.43 МК Камышевское 1883 Лл. 86 об. – 87 У38. 17 (19) апреля Д.Ожогиной кр. Петра Мелетиева Безгодова сын Даниил, 5 лет, от оспы.
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