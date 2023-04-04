Чехов Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧехов Петр Дмитриевич

Чехов Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1917

Жена: Чехова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чехов-Боткин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Чехова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чехов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Чехова Людмила Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close