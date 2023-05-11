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Савушкин Михаил Терентьевич

Место рождения

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савушкин Терентий Васильевич

Мать: ?

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1891

Сын: Савушкин Андрей Михаилович

Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна

Рождение ребёнка
После ?.07.1893

Сын: Савушкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна

Рождение ребёнка
20.08.1895

Сын: Савушкин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1897

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1902

Дочь: Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савушкина Елена Степановна

Смерть
Неизвестно
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