Савушкин Михаил Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савушкин Терентий Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
28.11.1891
Сын: Савушкин Андрей Михаилович
Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна
Рождение ребёнка
После ?.07.1893
Сын: Савушкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна
Рождение ребёнка
20.08.1895
Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна
Рождение ребёнка
24.04.1897
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна
Рождение ребёнка
23.08.1902
Дочь: Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Савушкина Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно