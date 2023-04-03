Маклакова (Пескова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклакова (Пескова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1880 и 1881 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.?.?

Отец: Песков Кузьма (Козьма)

Мать: Пескова Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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