Воробьев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1969
Сын: Воробьев Вадим Николаевич
Мать ребёнка: Воробьева Раиса Никитична
Рождение ребёнка
28.04.1972
Дочь: Денисова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Воробьева Раиса Никитична
Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно