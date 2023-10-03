Воробьев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1969

Сын: Воробьев Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Воробьева Раиса Никитична

Рождение ребёнка
28.04.1972

Дочь: Денисова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Воробьева Раиса Никитична

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Раиса Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Раиса Никитична

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