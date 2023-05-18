Архаров Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения14.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904
Отец: Архаров Максим Матвеевич
Мать: Архарова Ирина Павловна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1904 Вишнякова, Первитинской волости Василий Максимович Архаров Вишнякова, Первитинской волости отец Максим Матвеевич... Показать все