Архаров Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архаров Василий Максимович

Место рождения

Вишняково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.01.1904

Пол

Мужской

Отец

До 1887 г.р.

Мать

До 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904

Отец: Архаров Максим Матвеевич

Мать: Архарова Ирина Павловна

Вишняково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1904 Вишнякова, Первитинской волости Василий Максимович Архаров Вишнякова, Первитинской волости отец Максим Матвеевич... Показать все
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