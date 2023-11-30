Шибашов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.08.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1930
Отец: Шабашов Михаил Григорьевич
Мать: Шабашова Александра
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Ведерникова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Шибашова Валентина Федоровна
Сюзьва, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.05.1956
Дочь: Худорожкова Нина Петровна
Мать ребёнка: Шибашова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
18.02.1959
Дочь: Саковская Надежда Петровна
Мать ребёнка: Шибашова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
25.03.1962
Дочь: Володина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Шибашова Валентина Федоровна
Смерть
Неизвестно