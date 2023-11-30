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Шибашов Петр Михайлович

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Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1930

Отец: Шабашов Михаил Григорьевич

Мать: Шабашова Александра

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Ведерникова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Шибашова Валентина Федоровна

Сюзьва, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.05.1956

Дочь: Худорожкова Нина Петровна

Мать ребёнка: Шибашова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
18.02.1959

Дочь: Саковская Надежда Петровна

Мать ребёнка: Шибашова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
25.03.1962

Дочь: Володина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Шибашова Валентина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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