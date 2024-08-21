Борисенкова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Борисенков Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисенков Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Борисенков Стефан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870