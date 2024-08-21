Борисенкова Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Борисенков Стефан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенков Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Борисенков Стефан Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Стефан Дмитриевич

Смерть
1870

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