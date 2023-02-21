Nunes Vaz Morris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nunes Vaz Morris

Место рождения

London City, London, England

Дата рождения

17.05.1897

Дата смерти

21.01.1948

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1897

Отец: Nunes Vaz Abraham Haim

Мать: Jane

London City, London, England
Место жительства
Около 1918
Работа или профессия
Неизвестно
Theater Manager and Owner
Смерть
21.01.1948
Los Angeles, CA, USA
Похороны
Неизвестно
Roxbury Mutual Cemetary, Woburn, MA, USA
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