Nunes Vaz Morris
Место рожденияLondon City, London, England
Дата рождения17.05.1897
Дата смерти21.01.1948
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1897
Отец: Nunes Vaz Abraham Haim
Мать: Jane
London City, London, England
Место жительства
Около 1918
Работа или профессия
Неизвестно
Theater Manager and Owner
Смерть
21.01.1948
Los Angeles, CA, USA
Похороны
Неизвестно
Roxbury Mutual Cemetary, Woburn, MA, USA