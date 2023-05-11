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Бакулин Степан Иванов

Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

1738

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Бакулин Иван (Ивашко) Петров

Мать: Бакулина Агафья Афанасьева

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Бакулин Григорий Степанов

Мать ребёнка: Бакулина Матрена Федорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Бакулин Ефим Степанов

Мать ребёнка: Бакулина Матрена Федорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Матрена Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1738
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
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