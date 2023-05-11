Бакулин Степан Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Бакулин Григорий Степанов
Мать ребёнка: Бакулина Матрена Федорова
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Бакулина Матрена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1738