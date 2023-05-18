Рыков Андрей Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыков Андрей Аксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Молочникова Рахиль Андреевна

Мать ребёнка: не указана

г.Ярославль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Константин Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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