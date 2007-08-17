Шрамко Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрамко Нина Егоровна

Место рождения

Пинеровка

Дата рождения

14.10.1927

Дата смерти

17.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Работала поваром в ресторане
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Борис Иванович

Смерть
17.08.2007
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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