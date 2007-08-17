Шрамко Нина Егоровна
Место рожденияПинеровка
Дата рождения14.10.1927
Дата смерти17.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Работала поваром в ресторане
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Борис Иванович
Смерть
17.08.2007
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область