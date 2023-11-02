Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван

Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Иванов Иван

Мать: Емельянова Ирина

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close