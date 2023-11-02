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Иванов Иван
Иванов Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
После 1858
Пол
Мужской
Отец
Иванов Иван
1815 г.р.
Мать
Емельянова Ирина
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Иванов Иван
Мать:
Емельянова Ирина
Смерть
После 1858
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