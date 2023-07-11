Огоев Амзор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Огоев Габи Амзорович
Мать ребёнка: не указана
Кадгарон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
08.09.1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1864
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огоева Тита
Смерть
Неизвестно