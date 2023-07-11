Огоев Амзор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огоев Амзор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Огоев Габи Амзорович

Мать ребёнка: не указана

Кадгарон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
08.09.1864

Сын: Огоев Савва Амзорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1864

Сын: Огоев Саузби Амзорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огоева Тита

Смерть
Неизвестно
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