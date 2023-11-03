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Богданов Лаврентий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Василий Устинов

Мать: Богданова Степанида Алексеева

Бракосочетание
25.01.1778

Жена: Богданова Елизавета Яковлева

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.06.1781

Сын: Богданов Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Богданова Елизавета Яковлева

Рождение ребёнка
23.07.1784

Дочь: Параскева Лаврентьева

Мать ребёнка: Богданова Елизавета Яковлева

Смерть
Неизвестно
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