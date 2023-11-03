Богданов Лаврентий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1778
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.06.1781
Мать ребёнка: Богданова Елизавета Яковлева
Рождение ребёнка
23.07.1784
Дочь: Параскева Лаврентьева
Мать ребёнка: Богданова Елизавета Яковлева
Смерть
Неизвестно