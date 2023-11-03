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Алексеев Тимофей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Алексеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Алексеев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агрофена Тимофеева

Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Алексеев Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Авдотья Иванова

Смерть
1786
Новомарьевская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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