Алексеев Тимофей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Алексеев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Агрофена Тимофеева
Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786
Новомарьевская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край