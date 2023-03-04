Сидоренко Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1906
Дружная, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Федос Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Вычислено 1923
Панки, Вымнянская волость, Витебский уезд
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