Сидоренко Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1906
Дружная, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Федос Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Вычислено 1923
Панки, Вымнянская волость, Витебский уезд