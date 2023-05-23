Макарова Анастасия Емельяновна
Место рожденияРоссия, Свердловская обл., д. Осыпь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Мать: не указана
Россия, Свердловская обл., д. Осыпь
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
15.12.1942
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно