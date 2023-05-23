Макарова Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Анастасия Емельяновна

Место рождения

Россия, Свердловская обл., д. Осыпь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Россия, Свердловская обл., д. Осыпь
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
15.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Макаров Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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