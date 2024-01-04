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Константинов Федор Иванович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Константинова Мелания Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1882 ст.

Дочь: Константинова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Константинова Евдокия Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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