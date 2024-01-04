Константинов Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Константинова Мелания Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1882 ст.
Дочь: Константинова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Константинова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно