Смагина (Попова) Фекла Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина (Попова) Фекла Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1831

Муж: Смагин Петр Дементьев

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.09.1835

Сын: Смагин Григорий Петров

Отец ребёнка: Смагин Петр Дементьев

Рождение ребёнка
25.10.1836

Дочь: Настасия Петрова

Отец ребёнка: Смагин Петр Дементьев

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.07.1844

Дочь: Праскева Петровна

Отец ребёнка: Смагин Петр Дементьев

Рождение ребёнка
16.07.1845

Сын: Смагин Илья Петров

Отец ребёнка: Смагин Петр Дементьев

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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