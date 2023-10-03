Смагина (Попова) Фекла Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1831
Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.09.1835
Отец ребёнка: Смагин Петр Дементьев
Рождение ребёнка
25.10.1836
Дочь: Настасия Петрова
Отец ребёнка: Смагин Петр Дементьев
Рождение ребёнка
23.07.1844
Дочь: Праскева Петровна
Отец ребёнка: Смагин Петр Дементьев
Рождение ребёнка
16.07.1845
Сын: Смагин Илья Петров
Отец ребёнка: Смагин Петр Дементьев
Смерть
Неизвестно