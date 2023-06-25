Жаткин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаткин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурковская Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Жаткина Тамара Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Жаткина Тамара Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаткина Тамара Григорьевич

Смерть
Неизвестно