Бикмухамметова Хуббениса Бикмухаммат кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухамметова Хуббениса Бикмухаммат кызы

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мухаммадиев Мифтахутдин Мухаммади улы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мухаммадиев Мухаметзян Мухаммади улы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мухаммадиева Махбуба Мухаммади кызы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мухаммадиева Махизямал Мухаммади кызы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухаммадиев Нуретдин Мухаммади улы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаммадиева Хуснулла Мухаммади улы

Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы

Смерть
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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