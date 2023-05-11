Бикмухамметова Хуббениса Бикмухаммат кызы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мухаммадиев Мифтахутдин Мухаммади улы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мухаммадиев Мухаметзян Мухаммади улы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мухаммадиева Махбуба Мухаммади кызы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мухаммадиева Махизямал Мухаммади кызы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мухаммадиев Нуретдин Мухаммади улы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мухаммадиева Хуснулла Мухаммади улы
Отец ребёнка: Абдулмазидов Мухаммади Абдулмазид улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно