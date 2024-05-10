Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Горькова) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1783 ст.
Сын: Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1777
Сын: Горьков Матвей Степанович
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Горькова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Горькова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Горькова) Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1783
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Горькова) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Горькова) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Горьков Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Степан Максимович
Смерть
Неизвестно