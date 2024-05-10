Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1740 и 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Горькова) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Степан Максимович

Рождение ребёнка
Между 1771 и 1783 ст.

Сын: Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Степан Максимович

Шапилово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1777

Сын: Горьков Матвей Степанович

Отец ребёнка: Степан Максимович

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Горькова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Степан Максимович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Горькова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Степан Максимович

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Горькова) Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Степан Максимович

Рождение ребёнка
Между 1781 и 1783

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Максимович

Шапилово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Горькова) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Степан Максимович

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Горькова) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Степан Максимович

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Горьков Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Степан Максимович

Смерть
Неизвестно

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