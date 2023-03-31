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Наумова (Гоголева) Елена Ефимовна
Наумова (Гоголева) Елена Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1964
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Гоголева (Глезденева) Любовь Тихоновна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать:
Гоголева Любовь Тихоновна
Смерть
1964
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