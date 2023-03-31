Наумова (Гоголева) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Гоголева) Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: Гоголева Любовь Тихоновна

Смерть
1964
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