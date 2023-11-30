Федотова (Уткина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова (Уткина) Любовь

Федотова (Уткина) Любовь

avatar

Место рождения

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

22.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1941

Отец: Уткин Дмитрий

Мать: Уткина Мария

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.04.1961

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Федотов Анатолий

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.09.1964

Дочь: Токар Галина

Отец ребёнка: Федотов Анатолий

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.09.1969

Сын: Федотов Александр

Отец ребёнка: Федотов Анатолий

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Анатолий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close