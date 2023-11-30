Федотова (Уткина) Любовь
Место рождения
Дата рождения22.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1941
Отец: Уткин Дмитрий
Мать: Уткина Мария
Рождение ребёнка
08.04.1961
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Федотов Анатолий
Рождение ребёнка
12.09.1964
Дочь: Токар Галина
Отец ребёнка: Федотов Анатолий
Рождение ребёнка
02.09.1969
Сын: Федотов Александр
Отец ребёнка: Федотов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Анатолий