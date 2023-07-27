Майоров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайоров Николай

Майоров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1975

Сын: Майоров Роман

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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