Остроумова (Осьмушникова) Таисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова (Осьмушникова) Таисия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осьмушников Дмитрий Никифорович

Мать: Осьмушникова Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Остроумов Иван Александрович

Отец ребёнка: Остроумов Александр Иванович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Остроумов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Остроумов Александр Иванович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
16.01.1898

Муж: Остроумов Александр Иванович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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