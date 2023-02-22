Остроумова (Осьмушникова) Таисия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Остроумов Иван Александрович
Отец ребёнка: Остроумов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Остроумов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Остроумов Александр Иванович
Бракосочетание
16.01.1898
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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