Непеин Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.11.1830 ст.
Дочь: Непеина Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Екатерининская церковь. Восприемник: мать его, Коллежская Асессорша Катерина Федорова Непеина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Непеина Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно