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Непеин Георгий Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: Непеина Екатерина Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1830 ст.

Дочь: Непеина Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Екатерининская церковь. Восприемник: мать его, Коллежская Асессорша Катерина Федорова Непеина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непеина Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно
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