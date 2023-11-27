Гуторова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуторова Василиса

Гуторова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гуторов Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гуторов Фрол Егорович

Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пименова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.01.1924

Дочь: Фокина Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачкина Александра Егоровна

Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшкина Галина Егоровна

Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close