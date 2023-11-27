Гуторова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пименова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич
Рождение ребёнка
09.01.1924
Дочь: Фокина Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачкина Александра Егоровна
Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшкина Галина Егоровна
Отец ребёнка: Гуторов Егор Ильич
Смерть
Неизвестно