Габова Антонина Семёновна 30.05.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Габова Антонина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1932

Дата смерти

06.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1932

Отец: Гаранин Семён Петрович

Мать: Гаранина (Калинина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Габов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Габов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габов Иван

Отец ребёнка: Габов Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габов Георгий Иванович

Смерть
06.11.2006
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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