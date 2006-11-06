Габова Антонина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1932
Дата смерти06.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Габов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Габов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габов Иван
Отец ребёнка: Габов Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.2006
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область