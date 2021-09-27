Идрисова (Бакаева) Флюра Мазгаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1953
Дата смерти27.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953
Отец: Бакаев Мазгар Хасаншинович
Мать: Бакаева Фасиря
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идрисов Нурулла
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идрисов Нурулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Идрисов Нурулла
Смерть
27.09.2021
г. Салават, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ, РФ