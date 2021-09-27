Идрисова (Бакаева) Флюра Мазгаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идрисова (Бакаева) Флюра Мазгаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1953

Дата смерти

27.09.2021

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953

Отец: Бакаев Мазгар Хасаншинович

Мать: Бакаева Фасиря

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идрисов Нурулла

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идрисов Нурулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идрисов Нурулла

Смерть
27.09.2021
г. Салават, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ, РФ
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