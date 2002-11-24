Сафиуллина (Нафикова) Минзаугар Нафигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина (Нафикова) Минзаугар Нафигулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1912

Дата смерти

24.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912

Отец: Нафиков Нафигулла Шагидуллович

Мать: Нафикова (Минсадыкова) Нафиса Садыковна

Бракосочетание
06.02.1933

Муж: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Галимзян Нигматзянович

Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Рождение ребёнка
18.02.1936

Дочь: Рахимова (Нигметзянова) Минниса Нигметзяновна

Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1938

Дочь: Сагирова (Сафиуллина) Зания Нигъматзановна

Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Рождение ребёнка
05.09.1941

Сын: Сафиуллин Хусаин Нигматзянович

Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Рождение ребёнка
25.07.1944

Дочь: Яхина (Сафиуллина) Зумабика Нигматзяновна

Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Сафиуллин Хасанжан Нигматзянович

Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Рождение ребёнка
17.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Рождение ребёнка
19.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович

Смерть
24.11.2002
Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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