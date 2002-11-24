Сафиуллина (Нафикова) Минзаугар Нафигулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1912
Дата смерти24.11.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912
Бракосочетание
06.02.1933
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Рождение ребёнка
18.02.1936
Дочь: Рахимова (Нигметзянова) Минниса Нигметзяновна
Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Рождение ребёнка
23.09.1938
Дочь: Сагирова (Сафиуллина) Зания Нигъматзановна
Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Рождение ребёнка
05.09.1941
Сын: Сафиуллин Хусаин Нигматзянович
Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Рождение ребёнка
25.07.1944
Дочь: Яхина (Сафиуллина) Зумабика Нигматзяновна
Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Сафиуллин Хасанжан Нигматзянович
Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Рождение ребёнка
17.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Рождение ребёнка
19.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафиуллин Нигматзян Сафиуллович
Смерть
24.11.2002